Tarbes Hautes-Pyrénées Bienvenue au Championnat de France cadette et cadet, individuel et en équipes.

Venez découvrir ce merveilleux sport et encourager nos athlètes tarbais ! Les épreuves se dérouleront toute la journée, les finales étant prévues vers 15h. tarbesescrime@gmail.com +33 5 62 34 15 76 TARBES 4 rue Pierre Latécoère Tarbes

