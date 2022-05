CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCALADE DE DIFFICULTÉ

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCALADE DE DIFFICULTÉ, 4 juin 2022, . CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCALADE DE DIFFICULTÉ

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 10 EUR Après le succès de la coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse en octobre dernier, la Mayenne accueille de nouveau un événement exceptionnel : le championnat de France d’escalade de difficulté, les 04 et 05 juin 2022. Venez admirer et encourager les meilleurs(es) grimpeurs(euses) français(es), qui se sont donnés(es) rendez-vous à Laval pour disputer le titre tant convoité de champion(ne) de France !! Ils tenteront également de décrocher leur ticket pour le circuit international. Vous assisterez à un véritable show, dans une des plus belles Arenas d’escalade de France, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs : du son, de la lumière, un DJ professionnel et le commentateur officiel des jeux olympiques au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément. PROGRAMME : SAMEDI 04 JUIN 2022 (Accès libre et gratuit) 10H-17H30 : Qualifications hommes et femmes DIMANCHE 05 JUIN 2022 (Accès payant) 9H30-12H : ½ Finales hommes et femmes

14H30-17H : Finales hommes et femmes BILLETTERIE : Accès libre et gratuit le samedi

Pré-réservation en ligne ou sur place pour le dimanche La championnat de France d’escalade de difficulté CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCALADE DE DIFFICULTE Après le succès de la coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse en octobre dernier, la Mayenne accueille de nouveau un événement exceptionnel : le championnat de France d’escalade de difficulté, les 04 et 05 juin 2022. Venez admirer et encourager les meilleurs(es) grimpeurs(euses) français(es), qui se sont donnés(es) rendez-vous à Laval pour disputer le titre tant convoité de champion(ne) de France !! Ils tenteront également de décrocher leur ticket pour le circuit international. Vous assisterez à un véritable show, dans une des plus belles Arenas d’escalade de France, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs : du son, de la lumière, un DJ professionnel et le commentateur officiel des jeux olympiques au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément. PROGRAMME : SAMEDI 04 JUIN 2022 (Accès libre et gratuit) 10H-17H30 : Qualifications hommes et femmes DIMANCHE 05 JUIN 2022 (Accès payant) 9H30-12H : ½ Finales hommes et femmes

14H30-17H : Finales hommes et femmes BILLETTERIE : Accès libre et gratuit le samedi

Pré-réservation en ligne ou sur place pour le dimanche dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville