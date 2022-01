Championnat de France d’échecs à Albi Le Sequestre Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Tarn

Championnat de France d’échecs à Albi Le Sequestre, 13 août 2022, Le Sequestre. Championnat de France d’échecs à Albi Parc des Expositions/Scénith Parc des Expositions Le Sequestre

2022-08-13 – 2022-08-21 Parc des Expositions/Scénith Parc des Expositions

Le Sequestre Tarn Le Sequestre Le Championnat de France d’échecs aura lieu à Albi (Tarn) du samedi 13 au 21 dimanche août 2022. Pour la première fois, cette magnifique ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO accueillera les passionnés d’échecs venus de toute la France. sports@mairie-albi.fr +33 5 63 49 15 13 Parc des Expositions/Scénith Parc des Expositions Le Sequestre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Le Sequestre Adresse Parc des Expositions/Scénith Parc des Expositions Ville Le Sequestre lieuville Parc des Expositions/Scénith Parc des Expositions Le Sequestre

Le Sequestre Le Sequestre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-sequestre/