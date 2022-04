Championnat de France de Windfoil et Kitefoil Embrun Embrun Catégories d’évènement: Embrun

Hautes-Alpes

Championnat de France de Windfoil et Kitefoil Embrun, 20 août 2022, Embrun. Championnat de France de Windfoil et Kitefoil Embrun

2022-08-20 – 2022-08-26

Embrun Hautes-Alpes Embrun Championnat de France de Voile Espoir Extrême Glisse : Windfoil et Kitefoil cnasp@wanadoo.fr +33 4 92 43 00 02 http://www.cna-embrun.com/ Embrun

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon

Détails Catégories d’évènement: Embrun, Hautes-Alpes Autres Lieu Embrun Adresse Ville Embrun lieuville Embrun Departement Hautes-Alpes

Embrun Embrun Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/embrun/

Championnat de France de Windfoil et Kitefoil Embrun 2022-08-20 was last modified: by Championnat de France de Windfoil et Kitefoil Embrun Embrun 20 août 2022 Embrun Hautes-Alpes

Embrun Hautes-Alpes