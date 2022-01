Championnat de France de voiture radiocommandée Herrlisheim Herrlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Herrlisheim

Championnat de France de voiture radiocommandée Herrlisheim, 9 avril 2022, Herrlisheim. Championnat de France de voiture radiocommandée Herrlisheim

2022-04-09 – 2022-04-09

Herrlisheim Bas-Rhin Herrlisheim Course de championnat de France où le public peut regarder les qualifications le samedi et les finales le dimanche. +33 6 75 42 43 49 Course de championnat de France où le public peut regarder les qualifications le samedi et les finales le dimanche. Herrlisheim

