À l’occasion du championnat de France de Tennis Interclubs Pro A (première division nationale opposant les meilleurs clubs de Tennis en France et composés de joueurs professionnels français et internationaux), l’équipe 1ère messieurs de la Villa Primrose emmenée par notre nouvelle recrue Benoit Paire, recevra respectivement les équipes de Blanc-Mesnil ST et SATC P. Hainaut lors de ses 2 rencontres à domicile du championnat. Nous espérons vous accueillir nombreux à la Villa Primrose pour venir soutenir notre équipe !

Entrée Gratuite

Le samedi 27 novembre et le samedi 4 décembre, nous vous attendons nombreux à la Villa Primrose pour encourager nos joueurs de l’équipe 1ère lors du championnat de France de Tennis Interclubs Pro A ! Villa Primrose Bordeaux 81 Rue Jules Ferry, 33200 Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

