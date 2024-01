CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TAEKWONDO SÉNIORS 2024 Montpellier, samedi 17 février 2024.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TAEKWONDO SÉNIORS 2024 Montpellier Hérault

En février prochain, la scène française du taekwondo s’apprête à vibrer au rythme de la plus prestigieuse des compétitions nationales les Championnats de France Seniors 2024 à Montpellier. Rendez-vous les 17 et 18 février au FDI Stadium

Montpellier, célèbre pour être la ville la plus sportive de France, est fière d’accueillir une nouvelle fois les talentueux pratiquants de taekwondo qui rivaliseront pour remporter les titres les plus prestigieux. Cet événement exceptionnel rassemblera près de 300 compétiteurs.

LE PROGRAMME

SAMEDI 17 FÉVRIER :

8h Présentation aux athlètes Marseillaise

8h15 à 18h compétitions seniors féminines -49kg, -57kg, -67kg, -73kg, +73kg seniors masculins -58kg, M-68kg, -80kg, -87kg, +87kg

10h à 12h Pesées seniors pour les catégories féminines -46kg, -53kg, -62kg et masculins -54kg, -63kg, -74kg

18h à 19h30 Finales

A partir de 19h30 Podiums

DIMANCHE 18 FEVRIER :

8h15 à 13h compétitions seniors Féminines -46kg, -53kg, -62kg seniors Masculins -54kg, -63kg, -74kg

13h à 14h30 Finales

A partir de 19h30 Podiums

Sur réservation entrée gratuite .

1000 avenue du Val de Montferrand

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18



