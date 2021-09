Championnat de France de Strong Man Sens, 25 septembre 2021, Sens.

Championnat de France de Strong Man 2021-09-25 – 2021-09-25 Stade du Clos le Roi Rue du Clos le Roi

Sens Yonne

EUR Cette année, la ville de Sens sera le théâtre d’une représentation unique sur le territoire : le championnat de France de Strong Man.

Des athlètes au physique exceptionnel, des épreuves sportives spectaculaires et une compétition qui s’annonce féroce : un cocktail explosif pour cette 4ème manche de ce sport unique en son genre.

L’homme le plus fort du monde et champion de France en titre Pierre Motal sera de la partie. Le casting vaut le détour avec la présence d’athlètes internationaux dont le champion d’Italie en titre et d’autres cadors européens.

administration.sports@grand-senonais.fr +33 3 86 83 23 60 http://federationfrancaisedestrong.com/

