Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre de 9h30 à 19h – organisé par l’association l’Arbonnoise au squash de l’Arbonnoise. Le Pass Sanitaire sera obligatoire à l’entrée des clubs. Les U11/U13 et U15 garçons joueront au club de l’Arbonnoise (Villeneuve D’ascq). Les U17/U19/U23 et U15 filles joueront au club du WAM (Wambrechies). Toutes les finales et les demis finales se joueront au club du WAM (Wambrechies) Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre de 9h30 à 19h – organisé par l’association l’Arbonnoise au squash de l’Arbonnoise. Club de squash de l’Arbonnoise 102 rue du lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers Neuf Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T09:30:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T09:30:00 2021-10-31T19:00:00

