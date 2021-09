Vierzon Vierzon Cher, Vierzon Championnat de France de soudure Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Championnat de France de soudure Vierzon, 1 octobre 2021, Vierzon. Championnat de France de soudure 2021-10-01 10:00:00 – 2021-10-03 18:00:00

Vierzon Cher Né du constat que le métier de Soudeur conserve une mauvaise image en France malgré le fait que ce soit un métier dit « en tension », nous avons imaginé une réunion d’envergure nationale pour mettre en avant les hommes et les femmes qui sont derrière le masque. Né du constat que le métier de Soudeur conserve une mauvaise image en France malgré le fait que ce soit un métier dit « en tension », nous avons imaginé une réunion d’envergure nationale pour mettre en avant les hommes et les femmes qui sont derrière le masque. http://www.championnat-france-soudure.com/ Né du constat que le métier de Soudeur conserve une mauvaise image en France malgré le fait que ce soit un métier dit « en tension », nous avons imaginé une réunion d’envergure nationale pour mettre en avant les hommes et les femmes qui sont derrière le masque. SYSTEM WELD SARL dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Vierzon Adresse Ville Vierzon lieuville 47.21844#2.06521