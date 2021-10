Reims Reims Marne, Reims Championnat de France de Roller Artistique 2021 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Championnat de France de Roller Artistique 2021 Reims, 2 novembre 2021, Reims. Championnat de France de Roller Artistique 2021 2021-11-02 – 2021-11-06 Complexe René Tys 40 Rue Léo Lagrange

Reims Marne http://artistique.ffroller.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Complexe René Tys 40 Rue Léo Lagrange Ville Reims lieuville 49.24327#4.02506