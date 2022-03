Championnat de France de RallyCross Lessay, 29 avril 2022, Lessay.

Championnat de France de RallyCross Route de l’Aérodrome Circuit de RALLYCROSS Lessay

2022-04-29 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00 Route de l’Aérodrome Circuit de RALLYCROSS

1ère épreuve du Championnat de France de RallyCross . 120 véhicules de compétition seront engagés à cette manche. Le déroulement d’une manche de championnat et coupe de France est réparti sur 2 journées complètes le samedi et le dimanche. Les contrôles administratifs et techniques se déroulent le vendredi. En complément, Rallycross Legend Show vous fera revivre les anciennes voitures de Rallycross.

