CHAMPIONNAT DE FRANCE DE POLE DANCE 2022

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE POLE DANCE 2022, 25 juin 2022, . CHAMPIONNAT DE FRANCE DE POLE DANCE 2022

2022-06-25 – 2022-06-25 Le championnat de France 2022 de Pole Dance aura lieu à Béziers!

Plus de détails sur le programme à venir.

Renseignements et réservation par téléphone ou mail. Le championnat de France 2022 de Pole Dance aura lieu à Béziers!

Plus de détails sur le programme à venir.

Renseignements et réservation par téléphone ou mail. contact@poledancebeziers.com Le championnat de France 2022 de Pole Dance aura lieu à Béziers!

Plus de détails sur le programme à venir.

Renseignements et réservation par téléphone ou mail. ville de Béziers dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville