Albi Albi Albi, Tarn Championnat de France de Pilotage de Précision Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Championnat de France de Pilotage de Précision Albi, 21 août 2021, Albi. Championnat de France de Pilotage de Précision 2021-08-21 – 2021-08-22

Albi Tarn Albi L’aéroclub d’Albi Le Séquestre organise les 21 et 22 août prochains ses journées portes ouvertes afin de faire

découvrir au public albigeois le pilotage et l’aviation légère et sportive. http://www.ffa-aero.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme d’Albi

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Ville Albi lieuville 43.91547#2.11718