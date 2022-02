Championnat de France de Pétanque Bergerac, 27 août 2022, Bergerac.

Championnat de France de Pétanque Plaine des sports de Picquecailloux Allée Lucien Videau Bergerac

2022-08-27 – 2022-08-28 Plaine des sports de Picquecailloux Allée Lucien Videau

Bergerac Dordogne

Le Comité Départemental de Dordogne de Pétanque et de jeu Provençal accueille le 51e championnat de France doublette séniors masculins et le 7e championnat de France individuel féminin les 27 et 28 août 2022 à Bergerac, sur le site de Piquecailloux.

Le Comité Départemental de Dordogne de Pétanque et de jeu Provençal accueille le 51e championnat de France doublette séniors masculins et le 7e championnat de France individuel féminin les 27 et 28 août 2022 à Bergerac, sur le site de Piquecailloux.

+33 5 53 54 91 07

Le Comité Départemental de Dordogne de Pétanque et de jeu Provençal accueille le 51e championnat de France doublette séniors masculins et le 7e championnat de France individuel féminin les 27 et 28 août 2022 à Bergerac, sur le site de Piquecailloux.

pixabay

Plaine des sports de Picquecailloux Allée Lucien Videau Bergerac

dernière mise à jour : 2022-02-19 par