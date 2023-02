CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARKOUR Place de l’Arc-en-ciel Yutz Yutz Catégories d’Évènement: Moselle

Yutz

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARKOUR Place de l’Arc-en-ciel, 8 juillet 2023, Yutz Yutz. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARKOUR Gymnase Jean Mermoz Place de l’Arc-en-ciel Yutz Moselle Place de l’Arc-en-ciel Gymnase Jean Mermoz

2023-07-08 – 2023-07-09

Place de l’Arc-en-ciel Gymnase Jean Mermoz

Yutz

Moselle Yutz La ville de Yutz accueille la finale nationale de parkour.

Originaire de la rue, le Parkour peut se résumer à l’art de se rendre d’un point à un autre en respectant un principe clé : l’efficacité et la fluidité. gymyutz@gmail.com http://www.gymyutz.fr/ Culture Parkour

Place de l’Arc-en-ciel Gymnase Jean Mermoz Yutz

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Yutz Moselle Place de l'Arc-en-ciel Gymnase Jean Mermoz Ville Yutz Yutz lieuville Place de l'Arc-en-ciel Gymnase Jean Mermoz Yutz Departement Moselle

Yutz Yutz Yutz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz yutz/

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARKOUR Place de l’Arc-en-ciel 2023-07-08 was last modified: by CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARKOUR Place de l’Arc-en-ciel Yutz 8 juillet 2023 Gymnase Jean Mermoz Place de l'Arc-en-ciel Yutz Moselle Moselle Place de l'Arc-en-ciel Yutz Yutz kb:France4457

Yutz Yutz Moselle