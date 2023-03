Championnat de France de Para Natation Adaptée 2023 Stade aquatique Bellerive-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Championnat de France de Para Natation Adaptée 2023
Stade aquatique, 13 avril 2023, Bellerive-sur-Allier
2 Chemin des Chabannes Basses

2023-04-13 08:00:00 – 2023-04-16 20:00:00

Stade aquatique 2 Chemin des Chabannes Basses

Bellerive-sur-Allier

Allier Le CDSA 03-63 organise pour la 3ème année consécutive le championnat de France de para natation adapté pour les sportifs déficients intellectuels, porteurs de Trisomie 21 ou autistes sans déficience. Stade aquatique 2 Chemin des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier

