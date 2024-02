Championnat de France de para hockey Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Championnat de France de para hockey Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les 24 et 25 février prochains seront organisés les Championnats de France de para hockey à la patinoire de Marseille.

C’est gratuit et ouvert à tous spectacle et ambiance garantis !



Les Spartiates Para Ice Hockey continuent de sillonner la région afin de promouvoir la discipline du para hockey et ainsi montrer que le hockey est accessible à toutes et tous, quelle que soit sa condition physique et démontrer ainsi que les personnes en situation de handicap peuvent également pratiquer une activité sportive aussi intense que le hockey sur glace. .

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

