CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATIONALE 1 RUGBY FAUTEUIL Montpellier, 9 avril 2022, Montpellier.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATIONALE 1 RUGBY FAUTEUIL Montpellier

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Montpellier Hérault

Le Championnat de France de Rugby Fauteuil, proposé par le Montpellier Hérault Rugby Sharks, sous l’égide de la Fédération Française Handisport, avec le concours du Comité Départemental de l’Hérault Handisport et de la Ligue Occitanie, du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie et le soutien logistique d’Hérault Sport, se déroule à Montpellier les samedi 9 et dimanche 10 avril.

Voici l’occasion de voir à l’œuvre, dans l’adversité, les joueurs de l’équipe de France Championne d’Europe 2022 sur le parquet du Palais des Sports Pierre-de-Coubertin. L’équipe d’Espagne participera aussi à cette manifestation sportive de haut niveau.

L’entrée sera gratuite.

montpellierhandirugby@gmail.com

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-11 par