Championnat de France de Moto Trial Frontenac, 2 avril 2022, Frontenac.

Championnat de France de Moto Trial Frontenac

2022-04-02 – 2022-04-03

Frontenac Gironde Frontenac

EUR Championnat de France de Moto trial à Frontenac le 3 et 4 avril!

Samedi 17h-18h30 qualification pour la course du dimanche.

Dimanche 8h30-17h30 course pour le championnat.

En parallèle initiation au moto-trial pour enfants (équipement fourni) et initiation au 4×4 trial radiocommandé, ainsi qu’un salon moto.

Restauration sur place.

Entrée gratuite.

+33 6 64 28 31 01

Cagouille rageuse

Frontenac

dernière mise à jour : 2022-03-22 par