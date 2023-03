Championnat de France de montée impossible, 3 septembre 2023, Saint-Rome-de-Cernon .

Comptant pour le championnat de France de la discipline, l’épreuve organisée par le Moto Club Saint-Affricain se disputera le 3 septembre. Cette course spectaculaire devrait attirer comme lors des précédentes éditions les meilleurs spécialistes de la discipline.

Très spectaculaires, les courses de montée impossible attirent toujours un nombreux public fan de sensations fortes. Elles se disputent sur des pentes entre 100 et 300 mètres de long et de 4 à 10 mètres de large avec des abrupts proche de 90%.

Les pilotes doivent aller le plus loin possible, si possible jusqu’au sommet, et le plus rapidement possible. Gageons que l’édition 2023 fera le plein de spectateurs en manque de sensations fortes.

Le Championnat de France Montée Impossible fait son grand retour en 2023 dans le Sud Aveyron, plus précisément à Lauras près de Saint-Affrique.

