Championnat de France de marche athlétique Gien, 29 mai 2022, Gien.

Championnat de France de marche athlétique Gien

2022-05-29 – 2022-05-29

Gien Loiret

Le Championnat de France de marche athlétique aura lieu le dimanche 29 mai à Gien.

Programme :

– Accueil des concurrents et remises des dossards sur la zone départ, salle Cuiry, rue

– Jean-Mermoz, samedi 28 mai de 14h à 19h & dimanche 29 mai de 7h à 12h.

– Le départ et l’arrivée se situent face à la salle Cuiry.

– Départ échelonnés entre 8h et 12h45.

– Podiums échelonnés entre 10h30 et 14h.

– Parcours sonorisé

– Déplacement facile pour les spectateurs autour du parcours

Repas sur réservation.

Championnat de France de marche athlétique

https://www.gienathle.com/championnatsdefrance

Le Championnat de France de marche athlétique aura lieu le dimanche 29 mai à Gien.

Programme :

– Accueil des concurrents et remises des dossards sur la zone départ, salle Cuiry, rue

– Jean-Mermoz, samedi 28 mai de 14h à 19h & dimanche 29 mai de 7h à 12h.

– Le départ et l’arrivée se situent face à la salle Cuiry.

– Départ échelonnés entre 8h et 12h45.

– Podiums échelonnés entre 10h30 et 14h.

– Parcours sonorisé

– Déplacement facile pour les spectateurs autour du parcours

Repas sur réservation.

Gien Athlé Marathon

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-21 par