du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Maison des sports Les Iris

Le sambo est un sport de combat d’origine soviétique, rattachée à la fédération de lutte. Ce sport mélange principalement le judo avec l’aïkido, le karaté, la boxe et la lutte. La compétition est ouverte aux minimes, cadets, juniors, seniors, avec un critérium national poussins benjamins.

Entrée libre dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Compétition organisée en partenariat avec le Comité départemental Gironde de lutte Maison des sports Les Iris Rue Izzet Koç 33310 Lormont Lormont Gironde

