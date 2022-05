Championnat de France de lancer de couteaux et de haches Henvic Henvic Catégories d’évènement: Finistère

Le 15ème championnat de France de lancer de couteaux et de haches aura lieu à Henvic. Cette compétition est ouverte à tous, les débutants auront le droit à une formation gratuite au préalable. Nouveauté, pour ce quinzième championnat de France : des épreuves par équipes mixtes, où il faut au moins une femme pour participer. Parmi les plateaux proposés, il y aura des démonstrations classiques où les lanceurs se trouvent à 3, 5 ou 7 m de distance avec les cibles en peuplier. Ils ont le droit à trois lancers, et doivent toucher les trois cibles qui se trouvent à des hauteurs différentes. De nombreuses autres épreuves auront lieu durant la compétition. En marge du championnat, un marché d'artisans et un concert vous seront proposés. Rendez-vous au terrain de foot d'Henvic, le Samedi 4 et Dimanche 5 juin. Entrée libre +33 6 63 64 24 03

