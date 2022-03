Championnat de France de la Ligue Sport Boules M1 6è étape Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Championnat de France de la Ligue Sport Boules M1 6è étape Le Puy-en-Velay, 6 mai 2022, Le Puy-en-Velay. Championnat de France de la Ligue Sport Boules M1 6è étape Le Puy-en-Velay

2022-05-06 – 2022-05-07

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Vérita­ble fête de la boule lyonnaise, cette manifestation réunira les grands noms du milieu boulistique et permettra au public d’assister à des épreuves de très haut niveau. http://club.quomodo.com/cbd43 Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Ville Le Puy-en-Velay lieuville Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Championnat de France de la Ligue Sport Boules M1 6è étape Le Puy-en-Velay 2022-05-06 was last modified: by Championnat de France de la Ligue Sport Boules M1 6è étape Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 6 mai 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire