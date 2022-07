CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KAYAK Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle Cette année, le Kayak Club de Metz a une nouvelle fois le plaisir d’organiser les championnats de France à Metz où sera présent Tony Estanguet, référence de la discipline. Ce championnat se déroulera au niveau du Bassin de la Pucelle. À l’occasion de cet évènement, plus de 800 compétiteurs dont les meilleurs athlètes français s’affronteront pour décrocher un titre de champion de France. Plus de 1000 personnes sont attendues au bord de l’eau pour soutenir et encourager les sportifs ! Au programme : Championnats de France de slalom multicatégories et de kayak Xtrem

Animation

Buvette

Animation

Buvette

Restauration

