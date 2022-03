Championnat de France de foot fauteuil seconde division Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Championnat de France de foot fauteuil seconde division Bourg-en-Bresse, 19 mars 2022, Bourg-en-Bresse. Championnat de France de foot fauteuil seconde division Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19 18:30:00 Rue Bièvre Gymnase des Sardières

Bourg-en-Bresse Ain Bourg-en-Bresse Venez nombreux soutenir l’équipe de Bâgé qui affronte les têtes d’affiche du championnat de foot fauteuil (handisport) ffpb.ain@gmail.com +33 7 83 56 13 50 Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Bourg-en-Bresse Adresse Rue Bièvre Gymnase des Sardières Ville Bourg-en-Bresse lieuville Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse Departement Ain

Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-en-bresse/

Championnat de France de foot fauteuil seconde division Bourg-en-Bresse 2022-03-19 was last modified: by Championnat de France de foot fauteuil seconde division Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 19 mars 2022 Ain Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Ain