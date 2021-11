Nantes Complexe Sportif de la Durantière Loire-Atlantique, Nantes Championnat de France de Foot Fauteuil Division 3 Complexe Sportif de la Durantière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Championnat de France de Foot Fauteuil Division 3 Complexe Sportif de la Durantière, 27 novembre 2021, Nantes.

Horaire : 10:00 12:15

Gratuit : oui LIBRE TOUT PUBLIC Championnat de France de foot fauteuil division 3 8 matchs, 5 équipes : Nantes, Brest, Limoges, Douai et Bordeaux. Le foot fauteuil est un jeu collectif mixte réservé aux personnes handicapées utilisant un fauteuil électrique au quotidien. Il se joue sur un terrain de basket-ball. Une équipe est composée de 3 joueurs et 1 gardien. Samedi 27 Novembre 2021: 10H00 NANTES – BORDEAUX 10H45 BREST – LIMOGES 11H30 BORDEAUX – DOUAI 12H15 – 14H15 Repas 14H15 DOUAI – BREST 15H00 LIMOGES – BORDEAUX 15H45 NANTES – BREST 16H30 LIMOGES – DOUAI Dimanche 28 Novembre 2021 : 9H30 NANTES – DOUAI Complexe Sportif de la Durantière adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola https://www.facebook.com/nantesFF

