Championnat de France de drift round 1 et 2 Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Championnat de France de drift round 1 et 2 Argentonnay, 29 avril 2022, Argentonnay. Championnat de France de drift round 1 et 2 Lieu-dit La Folie Karting du Val d’ Argenton Argentonnay

2022-04-29 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 Lieu-dit La Folie Karting du Val d’ Argenton

Argentonnay Deux-Sèvres 13 EUR Championnat de France de Drift round 1 et 2, organisé par PKS Loisirs Karting du Val d’ Argenton: – Vendredi :

9h-12h : Essai ELITE/PRO/LOISIR

12h-12h30 : séance de dédicaces

14h – 18h : Essai ELITE/PRO/LOISIR – Samedi :

9h/13h : Qualifications ELITE/PRO/LOISIR

13h/13h15 : Podium LOISIR

13h/13h30 : Open Paddock et séance de dédicace

13h30/13h45: Pré-grille TOP 32

14h/18h: Battles – Podium ELITE – Dimanche:

9h/13h: Qualifications ELITE/PRO/LOISIR

13h/13h15: Podium

LOISIR 13h/13h30 : Open Paddock et séance de dédicace

13h30/13h45: Pré-grille TOP 32

14h/18h: Battles – Podium ELITE À noter, la journée du vendredi est accessible gratuitement !

Lieu-dit La Folie Karting du Val d’ Argenton Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

