Plateau-des-Petites-Roches Isère Plateau-des-Petites-Roches Le championnat de France de descente (Longskate, Classic Luge, Streetluge et Roller) aura lieu cette année sur le Plateau des Petites Roches. associationlafamilia@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/la-familia-longboard/ Saint-Hilaire du Touvet Route du col du Coq Plateau-des-Petites-Roches

