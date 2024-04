Championnat de France de bûcheronnage sportif Sainte-Croix-aux-Mines, samedi 17 août 2024.

Championnat de France de bûcheronnage sportif Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Samedi 19 Août : Concours et animations dès 14h et jusqu’à 19h.

Dimanche 20 Août : 10h-18h

L’Association Lumberjack organisera à nouveau son Championnat de France de bûcheronnage le Samedi 17 Août et le Dimanche 18 Août 2024 au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines.

Au programme de ce week-end festif :

Samedi à 14h : début des festivités par un concours amateurs en équipe sous forme de relais.

A 17H : concours de bûcheronnage féminin suivie dès 18h de la restauration avec soirée musicale et fête de la Bière.

A 19H : un concours par équipe pro clôturera cette journée sportive.

Dimanche 18 Août : concours masculin Championnat de France à 11h et reprise du concours à 14h.

Petit marché autour du bois et sculpture sur bois. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 14:00:00

fin : 2024-08-18 23:59:00

11a rue Maurice Burrus

Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est

