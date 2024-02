CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOXE FRANÇAISE UNSS Mèze, mercredi 13 mars 2024.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOXE FRANÇAISE UNSS Mèze Hérault

200 tireurs des meilleures équipes des collèges et lycées de France, leurs enseignants et 50 jeunes arbitres sont attendus.

Organisé par l’UNSS 34, avec le concours de l’Education Nationale, de la Ville de Mèze, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Championnat de France de Boxe Française UNSS, se déroulera les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 mars prochains au gymnase Bernard-Jeu.

200 tireurs des meilleures équipes des collèges et lycées de France, leurs enseignants et 50 jeunes arbitres sont attendus. En parallèle à ce grand rassemblement se déroulera également le Championnat de France de Boxe Française Universitaire.

La cérémonie protocolaire et la remise des médailles se déroulera sur place le jeudi 14 mars à 13h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 09:00:00

fin : 2024-03-13 18:00:00

Gymnase Bernard-Jeu

Rue de la Méditerranée

Mèze 34140 Hérault Occitanie sd034@unss.org

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOXE FRANÇAISE UNSS Mèze a été mis à jour le 2024-02-22 par HERAULT SPORT