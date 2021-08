Championnat de France de Beach Volley Arles, 24 septembre 2021, Arles.

Cette année, Arles reçoit le championnat de France de Beach Volley. Rendez-vous le vendredi pour les phases éliminatoire, et tout le week-end pour les phases finales qui auront lieu à la croisière mais aussi dans l’amphithéâtre romain.



Programme :

vendredi 24, journée (09-16h) et nocturne (18h-22h) : phase de poules,

samedi 25, journée (09h00-16h) : matchs de barrages et quarts de finales, nocturne (18h22h) : demi-finales

dimanche 26, journée : 14h petites finales, 16h: finales

336 tonnes de sable dans les arènes, 32 équipes, 6000 spectateurs attendus pour la finale : les championnats de France de beach volley, c’est du 24 au 26 septembre à Arles.

+33 6 10 27 39 91

