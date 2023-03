CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH TENNIS Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH TENNIS, 24 août 2023, Palavas-les-Flots . CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH TENNIS Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Hérault Du 24 au 26 août : Championnats de France de Beach Tennis 2023 – Ligue Occitanie, seniors et jeunes U14 & U18 – Plage de l’Hôtel de Ville, boulevard Maréchal Joffre – Plus d’infos à venir Du 24 au 26 août : Championnats de France de Beach Tennis 2023 – Ligue Occitanie, seniors et jeunes U14 & U18 – Plage de l’Hôtel de Ville, boulevard Maréchal Joffre – Plus d’infos à venir ligue.occitanie@fft.fr Palavas-les-Flots

