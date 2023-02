Championnat de France de Basket UNSS Juniors Garçons et Sports Partagés Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

2023-03-14 08:00:00 – 2023-03-14 19:00:00

Allier CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET UNSS JUNIORS GARCONS regroupant les 12 meilleures lycées de FRANCE et CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET FAUTEUIL avec la participation d’une section sportive de basket fauteuil. sd003@unss.org +33 6 29 82 65 86 Route du Pont de l’Europe Centre Omnisports – COSEC Bellerive-sur-Allier

