Championnat de France de Barbecue – Abrinka BBQ Festival Pontorson, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Pontorson.

Pontorson Manche Pontorson

À deux pas du Moulin de Moidrey et trois pas du Mont Saint Michel, l’hippodrome de l’anse de Moidrey accueillera les concurrents qui s’affronteront dans 3 catégories au choix ainsi que les visiteurs férus de barbecue. Dans une ambiance festive et conviviale, venez participer à des ateliers gratuits, des master-class, et obtenez de précieux conseils auprès de nos professionnels et de nos talentueux participants amateurs pour devenir le « roi du barbecue ».

