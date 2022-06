Championnat de France de Barbecue, 10 septembre 2022, .

Championnat de France de Barbecue



2022-09-10 – 2022-09-11

Les amateurs de BBQ doivent confronter leurs recettes et leur science de la cuisson pour convoiter l’un des 6 grands prix délivrés : taureau de Camargue, boeuf, porc, agneau, poulet et légumes.



Le salon du Barbecue et des loisirs de plein air où les visiteurs pourront découvrir, tester, goûter les produits et matériels proposés par les exposants.



Une barbecue party où des restaurateurs, rôtisseurs, spécialistes de la cuisine au feu proposeront au public, leurs créations et leurs préparations.



Des animations permanentes, pour tous les publics et tous les âges, afin de faire souffler un grand air de fête en Camargue !

Les Championnats de France de Barbecue organisés par la Fédération Française de Cuisine en Extérieur. Ce grand concours, ouvert à tous.

info@saintesmaries.com +33 4 90 97 82 55 http://www.saintesmaries.com/

