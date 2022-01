Championnat de France de Badminton Boulazac Isle Manoire, 3 février 2022, Boulazac Isle Manoire.

Championnat de France de Badminton Boulazac Isle Manoire

2022-02-03 – 2022-02-06

Boulazac Isle Manoire Dordogne Boulazac Isle Manoire

Du 3 au février 2022 aura lieu le championnat de France de Badminton au Palio.

Ces championnats de France se déroulent sur quatre jours. Le jeudi est destiné aux qualifications, le vendredi aux 16ème et 8ème de finales, le samedi aux quarts et demi-finales et le dimanche aux finales.

Venez encourager les meilleurs badistes français!

Jeudi à 10h

Vendredi à 10h

Samedi 9h

Dimanche 11h

Billetterie sur le site officiel de la Fédération Française de Badminton.

Du 3 au février 2022 aura lieu le championnat de France de Badminton au Palio.

Ces championnats de France se déroulent sur quatre jours. Le jeudi est destiné aux qualifications, le vendredi aux 16ème et 8ème de finales, le samedi aux quarts et demi-finales et le dimanche aux finales.

Venez encourager les meilleurs badistes français!

Jeudi à 10h

Vendredi à 10h

Samedi 9h

Dimanche 11h

Billetterie sur le site officiel de la Fédération Française de Badminton.

Du 3 au février 2022 aura lieu le championnat de France de Badminton au Palio.

Ces championnats de France se déroulent sur quatre jours. Le jeudi est destiné aux qualifications, le vendredi aux 16ème et 8ème de finales, le samedi aux quarts et demi-finales et le dimanche aux finales.

Venez encourager les meilleurs badistes français!

Jeudi à 10h

Vendredi à 10h

Samedi 9h

Dimanche 11h

Billetterie sur le site officiel de la Fédération Française de Badminton.

FFB

Boulazac Isle Manoire

dernière mise à jour : 2022-01-29 par