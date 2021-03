Agde Agde 34300, Agde CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON DE MER 2022 Agde Catégories d’évènement: 34300

Le 10 mars 2021, lors de la réunion de son comité directeur, la Fédération Française d'Aviron a décidé d'octroyer l'organisation des championnats 2022 à l'Aviron Agathois. C'est avec un grande satisfaction que nous avons accueilli cette décision. Ils se dérouleront les 20 et 21 mai 2022. Près de 300 embarcations, en couple ou en pointe, regroupant près de 900 participants, s'affrontent en mer, sur un parcours de 6 km. Une occasion de découvrir ce type de régate dont le parcours comprend le tour du Fort de Brescou. francemer2021@avironagathois.com +33 4 67 94 47 40 https://avironagathois.weebly.com/

