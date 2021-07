Championnat de France d’Autocross & de Sprint Car Is-sur-Tille, 14 août 2021-14 août 2021, Is-sur-Tille.

Championnat de France d’Autocross & de Sprint Car ————————————————- Rendez–vous annuel sur le Circuit Automobile Terre d’Is-sur-Tille pour une des deux manches du Championnat de France d’Autocross & de Sprintcar du quart Nord-Est de l’hexagone. 3ème Circuit Automobile de la ligue du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté après celui de Nevers Magny-Cours et Dijon-Prenois, l’ASA Terre Issoise & le CKCBI relèvent le défi d’accueillir chaque année avec convivialité et sérieux les 200 pilotes venus de France et d’Europe sur le Circuit Automobile Terre d‘Is-sur-Tille. Facile d’accès, le circuit Automobile Terre d’Is-sur-Tille est situé le long de la route d’Is-sur-Tille – Diénay-Moloy, à 20 minutes de Dijon et 35 minutes de Langres. Les spectateurs de tous âges, passionnés ou non, passeront un moment inoubliable sur les gradins naturels pour admirer les courses et les surprenants départs . Une vue entièrement panoramique leur permet de suivre d’un seul coup d’œil tous les faits de courses. Ses qualités en font l’un des circuits des plus appréciés du Championnat. Un complexe buvette restauration, à deux pas des gradins est disponible tout au long de la journée. Accès aux personnes à mobilité réduite possible sur simple demande à l’entrée.

Gratuit – de 16 ans

