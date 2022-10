Championnat de France d’Auto-Cross et Sprint-Car 2022 Faleyras, 22 octobre 2022, Faleyras.

Championnat de France d’Auto-Cross et Sprint-Car 2022

7 Bois de Marchand Circuit automobile Faleyras Gironde Circuit automobile 7 Bois de Marchand

2022-10-22 08:30:00 – 2022-10-23 18:00:00

Circuit automobile 7 Bois de Marchand

Faleyras

Gironde

Faleyras

25 25 EUR Dans l’arrière pays bordelais, au cœur de l’Entre-deux-Mers, le circuit de Faleyras accueille depuis une vingtaine d’années des compétitions de haut niveau.

12ème et dernière manche du Championnat de France d’Autocross et Sprintcar, le Circuit de Faleyras accueille le gratin des pilotes nationaux, pour toujours plus de spectacle.

Plus de 220 pilotes sont attendus dans pas moins de 6 catégories, allant du kart monoplace à la voiture équipée d’un V6 de plus de 400cv…

Ne ratez pas cet évènement unique.

Dans l’arrière pays bordelais, au cœur de l’Entre-deux-Mers, le circuit de Faleyras accueille depuis une vingtaine d’années des compétitions de haut niveau.

12ème et dernière manche du Championnat de France d’Autocross et Sprintcar, le Circuit de Faleyras accueille le gratin des pilotes nationaux, pour toujours plus de spectacle.

Plus de 220 pilotes sont attendus dans pas moins de 6 catégories, allant du kart monoplace à la voiture équipée d’un V6 de plus de 400cv…

Ne ratez pas cet évènement unique.

ASACAF

Circuit automobile 7 Bois de Marchand Faleyras

dernière mise à jour : 2022-10-14 par