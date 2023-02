Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur Villefranche-sur-Mer Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes Villefranche-sur-Mer Les épreuves se dérouleront en rade de Villefranche-sur-Mer et accueilleront jusqu’à 40 compétiteurs. Village au port de la Darse pour assister aux épreuves. http://cdfapnee.free.fr/index.html Villefranche-sur-Mer

