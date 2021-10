Saint-André-sur-Vieux-Jonc Saint-André-sur-Vieux-Jonc Ain, Saint-André-sur-Vieux-Jonc Championnat de France Cyclisme Handisport Saint-André-sur-Vieux-Jonc Saint-André-sur-Vieux-Jonc Catégories d’évènement: Ain

Championnat de France Cyclisme Handisport Saint-André-sur-Vieux-Jonc, 16 octobre 2021, Saint-André-sur-Vieux-Jonc. Championnat de France Cyclisme Handisport 2021-10-16 – 2021-10-16

Saint-André-sur-Vieux-Jonc Ain Saint-André-sur-Vieux-Jonc Ain Compétition nationale avec les meilleurs cyclistes Handisport Français.

4 catégories : Cycle Solo, Handbike, Tricycle, Tandem.



Samedi : Course en Ligne. Dès 9h et jusqu’à 18h.

Samedi : Course en Ligne. Dès 9h et jusqu'à 18h.

Dimanche : Contre la montre. Dès 9h et jusqu'à midi. comite@handisport01.org +33 4 74 21 44 05

