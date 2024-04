CHAMPIONNAT DE FRANCE 2024 E’TROTT RACING FFM Fontenay-le-Comte, vendredi 24 mai 2024.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2024 E’TROTT RACING FFM Fontenay-le-Comte Vendée

Compétition trotinettes électriques

Initié en 2023 par l’association Timeforacing et fort de son succès, le premier Championnat régional dédié à la trottinette électrique passe un nouveau cap en 2024 en devenant un cycle d’épreuves national sous l’égide de la Fédération Française de Motocyclisme.

Cinq épreuves sont programmées à travers la France pour une série passionnante baptisée E’Trott Racing qui met en avant l’émergence de cette mobilité urbaine électrique sous une nouvelle lumière.

La compétition, ouverte à tous les possesseurs d’une licence FFM de compétition, s’organisera sous le format suivant essais libres puis chronométrés, suivront quatre courses de 9 minutes + 1 tour donnant lieu à une remise de prix.

Trois catégories seront en lice

– Monotype (Trottinette de marque MiniWalker Location clé en main possible validée pour la Coupe de marque par la FFM) ;

– Light (Trottinette du commerce et prototype d’un poids inférieur à 38 kilos) ;

– Racing (Trottinette du commerce et prototype compris entre 38 et 65 kilos).

Un titre de Champion de France sera attribué pour chaque catégorie.

Le vendredi 24 et le samedi 25 mai 2024 à Fontenay-le-Comte.

Programme

– Vendredi contrôle administratif et technique, briefing des pilotes.

– Samedi matin vérifications ; 1 essai libre et 2 essais chrono de 15 minutes chacun.

– Samedi après-midi 4 courses de 9 minutes + 1 tour.

Inscription ffm.engage-sports.com/championnat-de-france-etrott-racing-3-2024/

En supplément essais privés*

*Possibilité de participer le vendredi à des sessions entraînements pour découvrir le tracé (3 séances de 20 minutes). Non inclus dans le tarif d’engagement à l’épreuve. .

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

L'événement CHAMPIONNAT DE FRANCE 2024 E'TROTT RACING FFM Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-04-06