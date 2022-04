CHAMPIONNAT DE COURSES DE POP-POP La Bernerie-en-Retz, 1 mai 2022, La Bernerie-en-Retz.

CHAMPIONNAT DE COURSES DE POP-POP Passage Lacroix Bar Le Sud La Bernerie-en-Retz

2022-05-01 – 2022-05-01 Passage Lacroix Bar Le Sud

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Le pop-pop est un sympathique petit bateau en métal, un jouet dont le premier exemplaire a vu le jour en 1891 lors d’un concours Lépine. Propulsé par une minuscule chaudière à eau alimentée par une bougie, il séduit petits et grands. Il a été très populaire en Europe entre les deux guerres, puis il était presque tombé dans l’oubli …

Depuis Septembre 2004 il est la star de son nouveau port d’attache, La Bernerie en Retz. Les courses de pop-pop commenceront vers 15H00 et se dérouleront au fur et à mesure de l’arrivée des candidats. A chaque course il y a trois bateaux en piste qui s’affrontent. Nous retiendrons les 10 meilleurs chronos de l’après midi. Classement monotype et prototype. Chaque capitaine peut utiliser son propre bateau. Possibilité de prêt de bateaux pour les débutants. 25 modèles de pop-pop et les teeshirts de l’association sont disponibles à la vente à la Boutique Kif Kif. Les inscriptions (gratuites) pourront se faire sur place à votre arrivée. Les concurrents pas sérieux sont les bienvenus…

Connaissez vous ces petits bâteaux qui avancent grâce à une mini chaudière? Non? Alors il est temps de venir découvrir ce jouet ancien pas bête du tout et de s’amuser lors de la grande course annuelle. C’est drôle et joyeusement sérieux.

« Championnat du Monde de courses de bateaux de POP-POP »



kifkif@libertysurf.fr +33 6 09 67 48 30

