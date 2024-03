Championnat de caisse à savon de la Vallée des Belleville Les Belleville Saint-Martin-de-Belleville, dimanche 30 juin 2024.

Championnat de caisse à savon de la Vallée des Belleville Cet été les deux Clubs des Sports de la Vallée des Belleville organisent la 2ème édition du Championnat de caisse à savon ! 3 courses, 3 lieux différents.

Ces courses risquent d’être enflammées ! 30 juin – 11 août, les dimanches Les Belleville

Championnat de courses de caisse à savon de la Vallée des Belleville

Les courses de Caisse à Savon sont organisées dans le but de rassembler les habitants de la Vallée des Belleville et les vacanciers, dans une ambiance festive et conviviale autour d’une course ouverte à tous à partir de 8 ans.

COURSE ADULTE :

La course se fera par équipe de 1 à 3 personnes.

Le conducteur doit obligatoirement avoir + 14 ans. Les autres membres de l’équipe sont acceptés à partir de 8 ans révolus. Il est possible d’avoir aussi 1 accompagnateur à bord, ceci n’est pas obligatoire.

Prix : 20€/course/équipe ou bien 50€/équipe pour les 3 dates

Retrouvez le règlement technique avec toutes les informations concernant la construction de votre caisse à savon sur le site du club des sports !

Alors faites-nous rêver !

On vous attends nombreux avec vos plus belles créations !

COURSE ENFANT :

Une course enfant dédiée se déroulera avant chaque course de caisse à savon.

Elle est à destination des enfants entre 10 et 13 ans.

Des véhicules seront mis à disposition pour cette course.

Prix : 5€/enfant

Animations et buvette prévues à chaque date !

Fin des inscriptions :

– Saint Martin de Belleville : 25/06/2024

– Les menuires : 9/07/2024

– Val Thorens : 6/08/2024

Les Belleville rue georges cumin Saint-Martin-de-Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.club-des-sports-valthorens.com/evenements/caisse-savon/
cdsports@valthorens.com
07.66.69.23.98
https://www.clubsportsmenuires.com/
04 79 00 64 48
club@clubsportsmenuires.com

Saint Martin de Belleville Les Menuires