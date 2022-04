Championnat de Bretagne Open d’équitation écuries de la vayrie, 28 avril 2022, Bourgbarré.

Amis cavaliers, La ligue de bretagne du sport universitaire vous donne l’occasion de vivre une expérience unique durant vos études ! Rendez vous aux Écuries de la Vayrie le jeudi 28 avril pour le Championnat de Bretagne OPEN. Le format universitaire est différent du fédéral en équitation : la structure accueillant la compétition met à disposition la cavalerie nécessaire pour les participants ! Vous n’avez donc pas besoin (ni le droit) de participer avec votre propre cheval. De plus, les épreuves sont réservées aux étudiants titulaires du galop 7 uniquement. Or, notre démarche est de faire participer le plus d’étudiants possible à notre championnat afin de développer la pratique de l’équitation au niveau universitaire : c’est pourquoi nous proposons une nouvelle épreuve de CSO ouverte aux galops 5 et 6 où les cavaliers ont la possibilité de venir avec leurs chevaux. [Inscriptions ici !](http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php)

Prendre une licence FFSU, Etre titulaire du galop 7 pour la majorité des épreuves (une épreuve de CSO ouverte aux galops 5 et 6).

