Finistere Dimanche 02 avril 2023, Brest Bretagne Nautisme organise le championnat de Bretagne Ocean Racing qui se déroulera en rade de Brest. Deux compétitions délivreront le titre de champion de Bretagne dans les disciplines Ocean Racing (Kayak de mer) et paddle. Plusieurs épreuves au programme : une course longue distance d’environ 10 km en monoplace ou en équipage et une course technique en paddle sur la plage du Moulin Blanc. contact@brestbretagnenautisme.fr http://brestbretagnenautisme.fr/ Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

