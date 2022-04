Championnat de Bretagne des Chorales (2ème et 3ème catégories) Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

C'est devenu une tradition pour la Fête de la Bretagne, organisée par Ti ar Vro Landerne, de faire une place dans sa programmation au Championnat de Bretagne des Chorales. A l'occasion de la 15ème édition du championnat, la journée consacrée au concours de deuxième et troisième catégories se déroulera le dimanche 22 mai 2022. Cette année, ce sont les chorales Anna Vreizh, Kan Ar Vro, La Clé des Chants et Mouezh Bro Konk qui concourront en seconde catégorie, tandis qu'Hekleo participera en catégorie "Audition". kanompbreizh@kanompbreizh.bzh +33 6 32 29 79 29

