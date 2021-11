Championnat de Bretagne de cyclo-cross Châtelaudren-Plouagat, 5 décembre 2021, Châtelaudren-Plouagat.

Championnat de Bretagne de cyclo-cross Etang Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 Etang Châtelaudren

Châtelaudren-Plouagat 22170

Cinq ans après la première organisation du championnat de Bretagne de cyclo-cross à Châtelaudren, le circuit de l’étang a été retenu pour celle de 2021. Épreuve reine de la saison pour attribuer les maillots de champions de Bretagne de cyclo-cross aux meilleurs spécialistes de la discipline, elle se déroulera à partir de 10h le dimanche 5 décembre 2021.

Plus de 300 coureurs sont attendus pour les épreuves de différentes catégories : espoirs, séniors et vétérans, dames et juniors filles, cadettes et minimes filles, cadets, minimes garçons, écoles de cyclisme.

+33 2 96 74 10 84 http://chatelaudren-plouagat.fr/fr/ev/308102/412245/championnat-de-bretagne-de-cyclo-cross

Cinq ans après la première organisation du championnat de Bretagne de cyclo-cross à Châtelaudren, le circuit de l’étang a été retenu pour celle de 2021. Épreuve reine de la saison pour attribuer les maillots de champions de Bretagne de cyclo-cross aux meilleurs spécialistes de la discipline, elle se déroulera à partir de 10h le dimanche 5 décembre 2021.

Plus de 300 coureurs sont attendus pour les épreuves de différentes catégories : espoirs, séniors et vétérans, dames et juniors filles, cadettes et minimes filles, cadets, minimes garçons, écoles de cyclisme.

Etang Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2021-10-29 par